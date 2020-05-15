Опрос показал отношение руководителей бизнеса к сокращениям персонала

"Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включают снижение операционных затрат (38%), снижение или отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%). При этом самыми непопулярными мерами, которые компании рассчитывают применять в самую последнюю очередь, стали сокращение персонала, отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов", - отметили авторы исследования.

Более 70% респондентов сообщили, что осведомлены о мерах господдержки, например, 55% предприятий воспользовались или планируют воспользоваться возможностью снижения арендной платы за недвижимое имущество. "В то же время обращает на себя внимание тот факт, что треть руководителей еще не знают о возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, 38% топ-менеджеров компаний не осведомлены о наличии региональных мер поддержки в своем субъекте и 40% не знают об отраслевых мерах поддержки бизнеса", - указывают в EY.