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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:16
https://ria.ru/20200515/1571468228.html
Опрос показал отношение руководителей бизнеса к сокращениям персонала
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800364_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_05bfba0aed97de83f16183feca8f8cbc.jpg
РИА Новости

Опрос показал отношение руководителей бизнеса к сокращениям персонала

04:16 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Владимир Песня
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Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Руководители российских компаний рассматривают сокращение персонала и отправку его в неоплачиваемый отпуск как крайнюю антикризисную меру в условиях распространения нового коронавируса, применяемую в последнюю очередь, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Оно проводилось с 24 по 30 апреля, до объявления президентом России Владимиром Путиным нового пакета мер государственной поддержки 11 мая. В исследовании приняли участие руководители более чем 230 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
"Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включают снижение операционных затрат (38%), снижение или отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%). При этом самыми непопулярными мерами, которые компании рассчитывают применять в самую последнюю очередь, стали сокращение персонала, отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов", - отметили авторы исследования.
Более 70% респондентов сообщили, что осведомлены о мерах господдержки, например, 55% предприятий воспользовались или планируют воспользоваться возможностью снижения арендной платы за недвижимое имущество. "В то же время обращает на себя внимание тот факт, что треть руководителей еще не знают о возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, 38% топ-менеджеров компаний не осведомлены о наличии региональных мер поддержки в своем субъекте и 40% не знают об отраслевых мерах поддержки бизнеса", - указывают в EY.
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"Оценка приоритетов в отношении механизмов, направленных на поддержку восстановления экономики после снятия ограничений, несколько отличается в зависимости от типов компаний: для крупных государственных компаний наиболее важным представляется получение госгарантий по кредитам и других форм льготного финансирования, а субъекты МСП и крупный частный бизнес делают акцент на продлении мер поддержки и сглаженном возврате к обычным режимам налогообложения и выплате отложенных платежей", - отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
В число наиболее популярных пожеланий респондентов относительно мер поддержки вошли субсидирование зарплат, расширение перечня пострадавших отраслей, льготное финансирование и снижение страховых взносов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ИвлевСНГЭкономика
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