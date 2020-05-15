Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Рыбаки с Маршалловых островов, пропавшие почти полтора месяца назад, найдены после 1,6 тысячи километров дрейфа в открытом море, передает новозеландское радио RNZ Pacific.
Трое рыбаков на борту небольшого катера 2 апреля отправились на промысел от берегов острова Ибай. Из-за неисправности единственного мотора и сильной бури их лодка потеряла управление и легла в дрейф.
Поисками рыбаков безуспешно занималась армия США, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов. Только утром 14 мая катер был обнаружен у берегов микронезийского острова Намолук — самого маленького атолла в Микронезии.
На борту катера остались только два рыбака, судьба третьего неизвестна.
Власти Федеративных штатов Микронезии направили запрос правительству Маршалловых островов для отправки патрульного судна, которое вернет найденных моряков домой.
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