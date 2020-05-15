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2020-05-15T05:27
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Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане
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РИА Новости

Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

04:14 15.05.2020 (обновлено: 05:27 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОкеан
Океан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Океан. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Рыбаки с Маршалловых островов, пропавшие почти полтора месяца назад, найдены после 1,6 тысячи километров дрейфа в открытом море, передает новозеландское радио RNZ Pacific.
Трое рыбаков на борту небольшого катера 2 апреля отправились на промысел от берегов острова Ибай. Из-за неисправности единственного мотора и сильной бури их лодка потеряла управление и легла в дрейф.
Поисками рыбаков безуспешно занималась армия США, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов. Только утром 14 мая катер был обнаружен у берегов микронезийского острова Намолук — самого маленького атолла в Микронезии.
На борту катера остались только два рыбака, судьба третьего неизвестна.
Власти Федеративных штатов Микронезии направили запрос правительству Маршалловых островов для отправки патрульного судна, которое вернет найденных моряков домой.
Река Обь. Архивное фото
26 июня 2017, 12:40
На реке Обь обнаружили дрейфующий буксир с пьяной командой
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Маршалловы островаСШАМикронезияВ мире
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