Российских водителей фур будут тестировать на COVID перед границей с КНР

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор будет тестировать российских водителей на коронавирус перед пересечением границы с КНР в пункте пропуска "Пограничный" в Приморье , где скопилась очередь из сотен грузовиков, сообщает правительство региона.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса. По данным таможни, 13 мая у пунктом пропуска "Пограничный" стояли 187 большегрузов, перед "Полтавка" – 173 автомобиля. В четверг Куприянов сообщил, что водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста.

"Пока… движение через пункт пропуска не возобновилось в прежнем объеме, мы предприняли ряд мер, чтобы нормализовать ситуацию на российской стороне. Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска", - сказал зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска. "Мы не прекращаем взаимодействие с китайской стороной, направленное на возобновление пропуска через границу грузового транспорта в прежнем режиме и объеме", – сказал Шестаков.

Сейчас гостиница для россиян на китайской стороне закрыта на карантин, а другую гостиницу китайские власти еще не определили, и водители вынуждены возвращаться в РФ в день въезда. За один день они успевают только разгрузиться, обратно им приходится ехать порожними, что вызывает убытки, пояснили в правительстве региона. По предварительной информации, вопрос с гостиницей должен решиться 15 мая.