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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:09
https://ria.ru/20200515/1571468165.html
Российских водителей фур будут тестировать на COVID перед границей с КНР
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571413940_0:108:1152:756_1036x0_80_0_0_e9552386384c14647edefcdf5e4e3bc0.jpg
РИА Новости

Российских водителей фур будут тестировать на COVID перед границей с КНР

04:09 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба ДВТУГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : пресс-служба ДВТУ
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор будет тестировать российских водителей на коронавирус перед пересечением границы с КНР в пункте пропуска "Пограничный" в Приморье, где скопилась очередь из сотен грузовиков, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Вчера, 06:39
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса. По данным таможни, 13 мая у пунктом пропуска "Пограничный" стояли 187 большегрузов, перед "Полтавка" – 173 автомобиля. В четверг Куприянов сообщил, что водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста.
"Пока… движение через пункт пропуска не возобновилось в прежнем объеме, мы предприняли ряд мер, чтобы нормализовать ситуацию на российской стороне. Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска", - сказал зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска. "Мы не прекращаем взаимодействие с китайской стороной, направленное на возобновление пропуска через границу грузового транспорта в прежнем режиме и объеме", – сказал Шестаков.
Сейчас гостиница для россиян на китайской стороне закрыта на карантин, а другую гостиницу китайские власти еще не определили, и водители вынуждены возвращаться в РФ в день въезда. За один день они успевают только разгрузиться, обратно им приходится ехать порожними, что вызывает убытки, пояснили в правительстве региона. По предварительной информации, вопрос с гостиницей должен решиться 15 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Вчера, 07:57Распространение нового коронавируса
В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКитайПриморский крайОбщество
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