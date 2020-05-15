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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:08
https://ria.ru/20200515/1571468130.html
Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2370:1334_1036x0_80_0_0_3939b02bc33d855d601505e6f10cb5b8.jpg
РИА Новости

Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19

04:08 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

"Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать", — отметил он.

Парламентарий считает, что в таком случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунная система у пожилых "не дает такой адекватной реакции".

"Важно, чтобы не было никакой тератогенности (нарушение эмбрионального развития. — Прим. Ред.), температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится", — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
"У нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счет легкого или бессимптомного течения заболевания", — заключил депутат.
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