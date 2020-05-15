Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей. Об этом в беседе с . Требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

"Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать", — отметил он.

Парламентарий считает, что в таком случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунная система у пожилых "не дает такой адекватной реакции".

"Важно, чтобы не было никакой тератогенности (нарушение эмбрионального развития. — Прим. Ред.), температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится", — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.

"У нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счет легкого или бессимптомного течения заболевания", — заключил депутат.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.