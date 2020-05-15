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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-15T03:58
https://ria.ru/20200515/1571468075.html
В России планируют разработать уборщика космического мусора
https://cdn25.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_1611979afb93a0b77c467973d48fafe5.jpg
РИА Новости

В России планируют разработать уборщика космического мусора

03:58 15.05.2020
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© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы планирует заказать и профинансировать разработку космического буксира для обслуживания спутников и уборки космического мусора, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, среди потенциальных задач такого буксира: разведение спутников по орбитам, обслуживание спутниковых группировок, сбор и утилизация космического мусора.
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Работы по аванпроектированию такого буксира планируется начать в текущем году. В планах у Национальной технологической инициативы привлечь в начале работ 75 тысяч долларов США на аванпроектирование не менее трех вариантов буксира.
Российский проект может стать одним из первых в мире. "На рынке ещё практически нет конкурентов с высокоэффективными ЭРД (электро-реактивными двигателями - ред.) буксирами, в то время как Россия является технологическим лидером в области ЭРД", - говорится в материалах.
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
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Хочу стать космонавтомРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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