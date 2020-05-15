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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T03:46
https://ria.ru/20200515/1571468038.html
Руководители бизнеса рассказали, когда восстановится российская экономика
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_9b2c24652cab3ac4c05631fb997f3e77.jpg
РИА Новости

Руководители бизнеса рассказали, когда восстановится российская экономика

03:46 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здания Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Оно проводилось с 24 по 30 апреля 2020 года, до объявления президентом России нового пакета мер государственной поддержки 11 мая. В исследовании приняли участие руководители более 230 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
"По мнению почти половины респондентов, восстановление российской экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение шести-двенадцати месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода", - показало исследование.
Оценки респондентов в плане восстановления бизнеса собственных компаний после отмены ограничительных мер чуть более пессимистичны: 15% полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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"По мнению руководителей бизнеса, средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более трех месяцев, почти треть предприятий сообщили о падении выручки более чем на 50%... Только 6% опрошенных отметили рост выручки в период кризиса. Положительная динамика выручки наблюдается, в основном, в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, а также информационно-коммуникационных технологий", - отметили в EY.
Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики. Меньше других пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики, а также производства товаров повседневного спроса.
"Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% считают, что находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7%. Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет несколько месяцев. При этом 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не считают, что текущий кризис может привести к прекращению деятельности их бизнеса", - отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ИвлевЭкономика
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