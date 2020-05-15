Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

На борту находятся жители Москвы, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей и Мордовии.
Как сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, сегодняшним рейсом вылетели десять российских школьников, обучавшихся по программам в США. "Мы помогли нескольким из них добраться до аэропорта. Вчера помогали добираться до гостиницы. Будем помогать, пока все остальные школьники не улетят", — сказал Кочан.
По его словам, в США остаются "больше 15 школьников еще". Как указал Кочан, планируются еще рейсы из Америки в Россию.
Как сообщили в генконсульстве в Нью-Йорке, рейс вывез 369 россиян.
В МИД России сообщали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.