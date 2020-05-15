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2020-05-15T03:38
https://ria.ru/20200515/1571467919.html
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
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РИА Новости

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

03:25 15.05.2020 (обновлено: 03:38 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
На борту находятся жители Москвы, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей и Мордовии.
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Как сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, сегодняшним рейсом вылетели десять российских школьников, обучавшихся по программам в США. "Мы помогли нескольким из них добраться до аэропорта. Вчера помогали добираться до гостиницы. Будем помогать, пока все остальные школьники не улетят", — сказал Кочан.
По его словам, в США остаются "больше 15 школьников еще". Как указал Кочан, планируются еще рейсы из Америки в Россию.
Как сообщили в генконсульстве в Нью-Йорке, рейс вывез 369 россиян.
В МИД России сообщали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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