США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществило ИГ*

Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане на этой неделе осуществила террористическая организация "Исламское государство – Хорасан",* а не радикальное движение " Талибан ", заявил в пятницу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад

"Правительство США пришло к выводу, что "ИГ в Хорасане"* осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - написал он в своем Twitter

Ранее после двух террористических атак в Афганистане президент страны Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с "Талибаном". Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что военные формирования "Талибана" готовы к ответным действиям против силовых подразделений Афганистана.

"ИГ* уже демонстрировала модель действий, отдавая предпочтение чудовищным атакам такого рода против гражданских лиц… "ИГ-Хорасан"* также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и "Талибаном" и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - добавил Халилзад.

Он призвал власти Афганистана и "Талибан" не "попадаться в ловушку ИГ",* а объединиться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.