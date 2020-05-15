Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T03:27
https://ria.ru/20200515/1571467880.html
США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществило ИГ*
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571314002_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_ed03fec891075c37a431e3f1c4ab953d.jpg
РИА Новости

США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществило ИГ*

03:20 15.05.2020 (обновлено: 03:27 15.05.2020)
307
© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
© REUTERS / Parwiz
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане на этой неделе осуществила террористическая организация "Исламское государство – Хорасан",* а не радикальное движение "Талибан", заявил в пятницу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Правительство США пришло к выводу, что "ИГ в Хорасане"* осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - написал он в своем Twitter.
Ранее после двух террористических атак в Афганистане президент страны Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с "Талибаном". Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что военные формирования "Талибана" готовы к ответным действиям против силовых подразделений Афганистана.
"ИГ* уже демонстрировала модель действий, отдавая предпочтение чудовищным атакам такого рода против гражданских лиц… "ИГ-Хорасан"* также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и "Талибаном" и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - добавил Халилзад.
Он призвал власти Афганистана и "Талибан" не "попадаться в ловушку ИГ",* а объединиться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Афганский мальчик продает защитные маски в Кабуле
24 апреля, 10:55
Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня
010000
Обсудить 0
Залмай ХалилзадИсламское государствоАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Кондиционеры
Названа неожиданная опасность кондиционеров
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
МИД Венесуэлы осудил участие посольства Британии в инициативах оппозиции
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
Вывозной рейс из Пхукета во Владивосток перенесли с 15 на 18 мая
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
Бывший президент США Барак Обама
В сенате США оценили возможность вызова Обамы на слушания по ФБР
Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Эксперт оценил историческую политику на Украине
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Руководители бизнеса рассказали, когда восстановится российская экономика
Вид на планету Земля из космоса
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Медик
В СЗФО медикам выплатили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров обсудил с главой МИД Армении карабахское урегулирование
Вид на Вену
В Австрии откроют рестораны после двухмесячного простоя из-за COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Российских водителей фур будут тестировать на COVID перед границей с КНР
Конфликт в Ливии
ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния