МИД Венесуэлы осудил участие посольства Британии в инициативах оппозиции

МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило в четверг ноту протеста поверенному в делах Соединенного Королевства в связи с поддержкой МИД его страны плана по восстановлению страны, утвержденного лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.
"Мы вызываем временного поверенного в делах Соединенного Королевства, чтобы представить официальный протест и потребовать объяснений относительно относительно открытия на территории представительства Офиса по реконструкции Венесуэлы. Дункан Хилл подтвердил масштаб этой бестактности и попытался оправдать то, чему нет оправдания", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем микроблоге в Twitter.
Функции таких офисов, входящих в структуру МИД присоединившихся к акции стран, согласно "дорожной карте" венесуэльской оппозиции, заключаются в сотрудничестве и сопровождении гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы, а также сборе и систематизации информации о гуманитарных потребностях. План венесуэльской оппозиции поддержали 14 стран латиноамериканской Группы Лимы, сообщалось об открытии аналогичного офиса в посольстве Аргентины.
Ранее из сообщений в британской прессе стало также известно о переговорах правительства Великобритании с лидерами венесуэльской оппозиции, на которых предположительно обсуждались новые возможности для бизнеса в случае государственного переворота в боливарианской республике.
От имени правительства Венесуэлы Арреаса потребовал от Соединенного Королевства "дистанцироваться от вашингтонских планов государственного переворота в Венесуэле и от любой дестабилизирующей инициативы", уважать суверенитет и народ Венесуэлы, а также принципы Устава ООН.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.