Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T03:00
https://ria.ru/20200515/1571467712.html
МИД Венесуэлы осудил участие посольства Британии в инициативах оппозиции
https://cdn21.img.ria.ru/images/155327/34/1553273449_0:236:2897:1866_1036x0_80_0_0_a462fa5a61e5e2a2ac7cbf4c61629ae2.jpg
РИА Новости

МИД Венесуэлы осудил участие посольства Британии в инициативах оппозиции

03:00 15.05.2020
237
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило в четверг ноту протеста поверенному в делах Соединенного Королевства в связи с поддержкой МИД его страны плана по восстановлению страны, утвержденного лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.

"Мы вызываем временного поверенного в делах Соединенного Королевства, чтобы представить официальный протест и потребовать объяснений относительно относительно открытия на территории представительства Офиса по реконструкции Венесуэлы. Дункан Хилл подтвердил масштаб этой бестактности и попытался оправдать то, чему нет оправдания", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем микроблоге в Twitter.

Функции таких офисов, входящих в структуру МИД присоединившихся к акции стран, согласно "дорожной карте" венесуэльской оппозиции, заключаются в сотрудничестве и сопровождении гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы, а также сборе и систематизации информации о гуманитарных потребностях. План венесуэльской оппозиции поддержали 14 стран латиноамериканской Группы Лимы, сообщалось об открытии аналогичного офиса в посольстве Аргентины.
Ранее из сообщений в британской прессе стало также известно о переговорах правительства Великобритании с лидерами венесуэльской оппозиции, на которых предположительно обсуждались новые возможности для бизнеса в случае государственного переворота в боливарианской республике.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
02:33Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
От имени правительства Венесуэлы Арреаса потребовал от Соединенного Королевства "дистанцироваться от вашингтонских планов государственного переворота в Венесуэле и от любой дестабилизирующей инициативы", уважать суверенитет и народ Венесуэлы, а также принципы Устава ООН.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Вчера, 22:49
Венесуэла обвинила США в преследовании танкеров с нефтью
700010
Обсудить 0
Хуан ГуаидоХорхе АрреасаНиколас МадуроВеликобританияВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Бывший президент США Барак Обама
В сенате США оценили возможность вызова Обамы на слушания по ФБР
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществило ИГ*
Колумбия
В Колумбии ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения ELN
Медик
В СЗФО медикам выплатили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19
Вид на Вену
В Австрии откроют рестораны после двухмесячного простоя из-за COVID-19
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
Вывозной рейс из Пхукета во Владивосток перенесли с 15 на 18 мая
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ
Минобороны вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь медцентров
Вид на планету Земля из космоса
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Эксперт оценил историческую политику на Украине
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Венесуэла обвинила США в преследовании танкеров с нефтью
Конфликт в Ливии
ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ
Кондиционеры
Названа неожиданная опасность кондиционеров
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Руководители бизнеса рассказали, когда восстановится российская экономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния