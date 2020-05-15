МИД Венесуэлы осудил участие посольства Британии в инициативах оппозиции

"Мы вызываем временного поверенного в делах Соединенного Королевства, чтобы представить официальный протест и потребовать объяснений относительно относительно открытия на территории представительства Офиса по реконструкции Венесуэлы. Дункан Хилл подтвердил масштаб этой бестактности и попытался оправдать то, чему нет оправдания", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем микроблоге в Twitter.