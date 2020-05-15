В СЗФО медикам выплатили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19

"Необходимые денежные средства из федерального бюджета в лечебные учреждения перечислены, в эти дни идет процесс выплаты федеральных и региональных надбавок. По состоянию на 13 мая в целом по федеральному округу перечислен на счета работников 71% начисленных надбавок", - говорится в сообщении.

Гуцан в четверг провел очередное заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО.

"Полномочный представитель подчеркнул, что органы исполнительной власти и администрации учреждений здравоохранения должны организовать процесс перечисления всех выплат таким образом, чтобы они поступали на банковский счет медработника ежемесячно единым траншем", - отмечает аппарат полпреда.

Как уточняется, на четверг в округе зафиксировано около 17 тысяч случаев коронавируса. При этом доля выздоровевших в СЗФО выше, чем в среднем по России (24,8% и 19,8% соответственно), а летальность ниже значения общероссийского показателя (0,7% и 0,9% соответственно).