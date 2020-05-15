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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:52
https://ria.ru/20200515/1571467604.html
В СЗФО медикам выплатили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853286_0:179:2641:1665_1036x0_80_0_0_bb892a05b9e788b03e572cf9030705fe.jpg
РИА Новости

В СЗФО медикам выплатили более 70% стимулирующих выплат по COVID-19

02:52 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Более 70% стимулирующих бюджетных выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией перечислено на счета медработников Северо-Западного федерального округа, сообщает аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.
"Необходимые денежные средства из федерального бюджета в лечебные учреждения перечислены, в эти дни идет процесс выплаты федеральных и региональных надбавок. По состоянию на 13 мая в целом по федеральному округу перечислен на счета работников 71% начисленных надбавок", - говорится в сообщении.
Гуцан в четверг провел очередное заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО.
"Полномочный представитель подчеркнул, что органы исполнительной власти и администрации учреждений здравоохранения должны организовать процесс перечисления всех выплат таким образом, чтобы они поступали на банковский счет медработника ежемесячно единым траншем", - отмечает аппарат полпреда.
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Как уточняется, на четверг в округе зафиксировано около 17 тысяч случаев коронавируса. При этом доля выздоровевших в СЗФО выше, чем в среднем по России (24,8% и 19,8% соответственно), а летальность ниже значения общероссийского показателя (0,7% и 0,9% соответственно).
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГуцанСеверо-Западный ФООбщество
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