В сенате США оценили возможность вызова Обамы на слушания по ФБР

"Что касается комитета по судебным вопросам, то оба президента могут выйти перед комитетом и поделиться своими озабоченностями по поводу друг друга. Опять же это будет отличный телеэфир. Однако у меня большие сомнения, что это будет разумно для страны", - заявил в этой связи Грэм.