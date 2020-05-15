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2020-05-15T02:51
https://ria.ru/20200515/1571467565.html
В сенате США оценили возможность вызова Обамы на слушания по ФБР
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РИА Новости

В сенате США оценили возможность вызова Обамы на слушания по ФБР

02:51 15.05.2020
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© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Комитет сената США по судебным вопросам в июне начнет проводить слушания о расследовании ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, но вызывать туда экс-президента Барака Обаму вряд ли будет разумно, заявил в пятницу председатель комитета сенатор Линдси Грэм.
"Комитет по судебным вопросам начнет проводить множество тщательных парламентских слушаний обо всем, что связано с расследованием "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane), с начала июня", - цитирует его издание The Hill.
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Ранее он заявлял, что доклад по итогам серии слушаний планируется представить к октябрю. А в ноябре уже должны пройти президентские выборы.
Президент Трамп накануне призвал Грэма вызвать в качестве свидетеля Обаму, при котором шло расследование.
"Что касается комитета по судебным вопросам, то оба президента могут выйти перед комитетом и поделиться своими озабоченностями по поводу друг друга. Опять же это будет отличный телеэфир. Однако у меня большие сомнения, что это будет разумно для страны", - заявил в этой связи Грэм.
Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Бараке Обаме. Оно носило кодовое название "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
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Флинн, который в 2017 году несколько дней занимал этот пост, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем разговоре с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Впоследствии были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. На прошлой неделе минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника. Трамп считает, что дело против Флинна было сфабриковано, и винит в этом администрацию Обамы.
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Обнародованные накануне документы разведки указывают на то, что многие чиновники Обамы, включая вице-президента Джо Байдена, требовали, чтобы разведка раскрыла информацию о том, что именно Флинн в бытность помощником Трампа разговаривал с послом России. Документы противоречат словам самого Байдена, который утверждал ранее в интервью ABC, что знал о расследовании против Флинна, но не имел к нему никакого отношения.
Байден намерен баллотироваться в президенты США от Демократической партии на выборах 3 ноября. Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок.
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"вмешательство" РФ в выборы в СШАФБРДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыЛиндси ГрэмДональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
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