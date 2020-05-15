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75 лет Великой Победы
2020-05-15T02:46
https://ria.ru/20200515/1571467514.html
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571221168_0:0:3268:1839_1036x0_80_0_0_9c7050e99217c7bdf2c4a3aa2276b4e9.jpg
РИА Новости

В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы

02:43 15.05.2020 (обновлено: 02:46 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 на авиационном параде
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Истребители МиГ-29 на авиационном параде. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
Отмечается, что точную дату торжественного мероприятия еще не выбрали. Принципиальное решение о параде уже приняли, со временем его проведения определятся, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится и станет безопасно.
При этом воздушная часть парада не станет точной копией мероприятия, проведенного 9 мая, состав участников и схемы пролета могут пересмотреть. Также авиация пролетит не только над столицей, но и над другими городами, список которых находится на обсуждении.
"Президент решил перенести парад. Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок. Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая. Им будет проще подготовиться", — предположил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
12 мая, 17:0775 лет Великой Победы
Обращение Путина в честь 75-летия Победы посмотрели 15 миллионов человек
Девятого мая в небе над Красной площадью столицы пролетели 75 самолетов и вертолетов. Ранее Владимир Путин сообщил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", но только тогда, когда ситуация станет безопасна.
Авиационные парады Победы в российских регионах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Воздушный парад Победы в Москве
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на воздушном параде Победы в Москве
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Москве
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на воздушном параде Победы в Москве
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Воздушный парад Победы в Москве
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

Вертолеты Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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