В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.
Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.
Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.
Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.
Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.
Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.
Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.
Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.
Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.
Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.
Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.
Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.