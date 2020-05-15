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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:39
https://ria.ru/20200515/1571467466.html
В Австрии откроют рестораны после двухмесячного простоя из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1ac30adbd01152990c101f4f9bbc0b36.jpg
РИА Новости

В Австрии откроют рестораны после двухмесячного простоя из-за COVID-19

02:39 15.05.2020
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 15 мая - РИА Новости. Маргарита Костив. Предприятия общественного питания Австрии в пятницу возобновляют работу после двухмесячного простоя из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.
Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В настоящий момент открыты все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. В транспорте и магазинах нужно носить маску.
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Вместе с ресторанами 15 мая открываются музеи и библиотеки. С 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.

Новые правила

Рестораны, кафе и закусочные Австрии, закрывшиеся 16 марта, могут возобновить работу 15 мая на определенных условиях. Допустимые часы работы с 06.00 до 23.00, а это означает, что все ночные заведения фактически не смогут вернуться в свой обычный режим работы.
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За одним столом могут сидеть максимум четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1 метра.
Перед посещением рекомендуется бронировать стол, чтобы избежать скопления или очереди на входе. Также ресторанам рекомендуется самостоятельно заниматься распределением мест между гостями, а не оставлять выбор за ними.
Персонал кафе, который будут непосредственно контактировать с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.

Вопрос цены и качества

Как сказал РИА Новости австрийский эксперт в сфере общественного питания Михаэль Штраус, данная сфера в Австрии сильно пострадает и уже пострадала из-за коронавируса.
"Мы живем за счет туризма, а он тесно связан с гастрономической сферой. До тех пор, пока действуют ограничения на въезд иностранцев, азиаты, испанцы, итальянцы и американцы не поедут в Австрию, что сильно ударит по ресторанам и кафе. К тому же, есть и те, кто, вероятно, останутся закрытыми до конца этого года, например, бары и клубы", - сказал Штраус.
По его словам, если предприятиям к концу года удастся выйти "в ноль", то есть покрыть все расходы, не получив прибыли, то уже можно будет сказать, что они преуспели, но и таких будет немного.
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"Предположительно, восстановление всей сферы продлится до середины 2021 года", - считает австрийский эксперт.
Говоря о том, будут ли австрийцы активно ходить по ресторанам и кафе с их открытием 15 мая, эксперт отметил, что это будет зависеть от цены и качества.
"У нас сейчас высокий уровень безработицы. В какой-то степени вопрос цены и качества сыграет роль в том, будут ли люди выходить. Есть те, кто говорят: "Мы будем выходить, мы хотим в кафе", но есть и те, кто скажет: "Мне и дома хорошо, буду дальше готовить дома и сидеть с семьей". Последних можно простимулировать выйти в свет лишь в случае, если их устроит цена, чтобы они могли себе это позволить. У людей сейчас нет денег", - подчеркнул эксперт.

Ваучеры на поход в кафе

Администрация Вены инициативно решила простимулировать возвращение столичных ресторанов к жизни. Как сообщил бургомистр столицы Австрии Михаэль Людвиг, каждая семья, проживающая в Вене, получит от города ваучеры на сумму 25 или 50 евро на походы в рестораны.
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Как сообщил Людвиг, домохозяйства из одного человека получат ваучер на сумму 25 евро, а из нескольких человек - 50 евро. В общей сложности Вена выделила на эту акцию 40 миллионов евро - при условии, если все ваучеры будут использованы.
Акция распространяется на девять тысяч предприятий общественного питания и кофеен. С середины июня до конца сентября бесплатные ваучеры на их посещение получат 950 тысяч домохозяйств города.
Правительство Австрии также не осталось в стороне: канцлер Себастьян Курц, что власти выделят 500 миллионов евро предприятиям общественного питания, чтобы помочь им преодолеть кризис. Государство также покроет 75% постоянных расходов предприятий общественного питания за три месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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