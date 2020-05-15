Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу

МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новых боевиков для нападений на его страну.
"В Колумбии формируются новые группы наемников, у нас есть данные, имена, фамилии, места, местоположение, информация об организаторах и тех, кто их покрывает. Снова все указывает на (президента Колумбии - ред.) Ивана Дуке", - заявил Мадуро в эфире канала VTV.
В четверг вице-президент Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о задержании 39 бывших солдат венесуэльской армии, которые дезертировали и теперь пытались вновь попасть на территорию страны через границу с Колумбией. По словам Падрино Лопеса, задержанные могли входить в диверсионную группу, участвующую в операции ЧВК SIlvercorp.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, который, по его словам, с венесуэльской стороны подписали лидер оппозиции Хуан Гуаидо и два объявленных в международный розыск политика - оппозиционный депутат Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.