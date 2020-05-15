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2020-05-15T02:59
https://ria.ru/20200515/1571467374.html
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
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РИА Новости

Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу

02:33 15.05.2020 (обновлено: 02:59 15.05.2020)
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© REUTERS / Miraflores PalaceПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
© REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новых боевиков для нападений на его страну.

"В Колумбии формируются новые группы наемников, у нас есть данные, имена, фамилии, места, местоположение, информация об организаторах и тех, кто их покрывает. Снова все указывает на (президента Колумбии - ред.) Ивана Дуке", - заявил Мадуро в эфире канала VTV.

В четверг вице-президент Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о задержании 39 бывших солдат венесуэльской армии, которые дезертировали и теперь пытались вновь попасть на территорию страны через границу с Колумбией. По словам Падрино Лопеса, задержанные могли входить в диверсионную группу, участвующую в операции ЧВК SIlvercorp.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
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