Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу

"В Колумбии формируются новые группы наемников, у нас есть данные, имена, фамилии, места, местоположение, информация об организаторах и тех, кто их покрывает. Снова все указывает на (президента Колумбии - ред.) Ивана Дуке", - заявил Мадуро в эфире канала VTV.