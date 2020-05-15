Эксперт объяснил, как понять, что банку грозит банкротство

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Понять, насколько надежен банк и не грозит ли ему банкротство, может даже непрофессионал. Есть несколько серьезных признаков ухудшения финансового положения банка, например, низкий рейтинг, слишком высокие ставки или большое количество негативных отзывов, рассказал агентству "Прайм" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
По его словам, о положении банка говорят действия рейтинговых агентств.
"Если банк имеет рейтинг ниже ruBB- и его вдруг понижают дополнительно. Обычно в тексте релиза рейтингового агентства указываются конкретные причины таких действий", — объяснил эксперт.
Начало привлечения банком вкладов населения при помощи агрессивной рекламы или по ставкам существенно выше рыночных тоже должно вызвать подозрения.
"Эта тактика часто, но не всегда, используется для маскировки скрытых проблем банка или последующего вывода средств", — добавил Путиловский.