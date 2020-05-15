В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Замминистра здравоохранения Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Число выявленных случаев в Белоруссии выросло до 26772, умер 151 пациент, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны.

"В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (положительных тестов на COVID-19 — ред.) в среднем где-то около 8,7−9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся", — сказала Богдан в эфире телеканала СТВ.

Она обратила внимание, что в стране наблюдается пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы "выше возможностей системы здравоохранения". Замминистра пояснила, что это происходит благодаря тем противоэпидемиологическим мероприятиям, которые были разработаны еще до прихода нового коронавируса в страну. "Достаточный запас прочности на сегодняшний момент", — сказала Богдан, комментируя нагрузку на систему здравоохранения Белоруссии.

Великобританией, По словам замминистра, в стране реализуется стратегия, при которой на коронавирус тестируются контактные лица выявленных больных COVID-19, а не только обратившиеся в учреждения здравоохранения или только люди с пневмониями, что помогает максимально выявить инфицированных среди населения. "И выявлением среди контактных лиц мы по-прежнему находим около 64%", — пояснила она. Богдан добавила, что по количеству проводимых тестов на миллион населения Белоруссия находится в одном ряду с США Канадой . Среди стран СНГ Белоруссия занимает второе место, отставая от России.

В свою очередь заместитель главного врача республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская подтвердила ранее озвученный прогноз, что в целом по республике к концу месяца, а в июне уже точно, страна выйдет на устойчивое снижение количества новых случаев COVID-19. В то же время она заметила, что "вирус новый, и спрогнозировать достаточно точно сложно". Вместе с тем она считает, что летом уровень заболеваемости будет снижаться, потому что, по оценкам ученых, этот вирус будет вести себя как обычный респираторный вирус.

"Летом уменьшаются те факторы, которые влияют на более высокую заболеваемость. То есть мы менее часто общаемся в тесных помещениях, мы выходим на улицы… Те факторы риска, которые имеются для заболевания в холодный период времени, летом сходят", — пояснила специалист.