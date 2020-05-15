В Черногории прошли мирные протесты из-за задержания епископа

БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Мирные акции протеста прошли вечером в четверг в нескольких городах Мирные акции протеста прошли вечером в четверг в нескольких городах Черногории из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви ( СПЦ ) Иоанникия и священников полицией.

Стихийные протесты состоялись в нескольких городах республики в ночь на четверг из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, свыше 60 граждан были задержаны.

"Большое число граждан собрались вечером в городе Плевля и прошли в знак протеста колонной по улицам города. Двое молодых людей в капюшонах и масках бросали петарды к офису правящей Демократической партии социалистов, но граждане исключили их из массы собравшихся, обвинив в попытках вызвать инциденты по заданию полиции", - передает портал издания Vijesti.

Полицейские силы были распределены на главных городских улицах и развязках, но протест прошел мирно и граждане разошлись по домам, потребовав освободить епископа и священников.

"Собравшиеся перед центром безопасности (отделением полиции) в городе Никшич несколько часов скандировали "Не отдадим владыку", "Милиция милая, не слушай Мило (президента Джукановича)" и "Черногория встала на защиту святынь". Несколько девочек, среди них и дочери задержанного священника Слободана Йокича, дарили полицейским в кордоне розы", - сообщило издание и приложило фото и видео.

Мирные акции протеста прошли также в городах Будва, Беране и Биело-Поле.