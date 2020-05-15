В Колумбии ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения ELN

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Колумбийские военные ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения Армия национального освобождения (ELN), сообщает министерство обороны.
Местная газета Tiempo пишет, что лагерь Мочо Тьерро был обнаружен военной разведкой, после чего колумбийские ВВС нанесли удар по объекту.
Как сообщает радиостанция Caracol, власти предлагали 630 миллионов песо (около 160 тысяч долларов США) за информацию о местонахождении террориста, причастного к убийствам военных и полицейских. Отмечается, что долгое время ему удавалось скрываться с помощью системы подземных тоннелей. В 1999 году он участвовал в захвате пассажирского самолета.
Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Колумбия, США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.
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