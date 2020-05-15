Главы МИД ЕС обсудят перспективы урегулирования на Ближнем Востоке

Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото

Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Главы МИД Главы МИД Евросоюза проведут в пятницу видеоконференцию, одним из главных вопросов которой станет перспектива ближневосточного урегулирования в свете формирования нового правительства в Израиле

"Будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного процесса в свете формирования нового правительства", - сказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС на брифинге накануне конференции.

"В Израиле была нестабильная внутриполитическая ситуация, наконец, они договорились о правительстве национального единства, главная задача которого, как и во многих других странах - борьба с коронавирусом", - добавил он.

В ЕС обеспокоены планами Израиля, пользующегося поддержкой США , аннексировать ряд палестинских территорий. По мнению Евросоюза, аннексия палестинских территорий противоречит международному праву и принципу сосуществования двух государств.

Однако европейский представитель не стал говорить о возможной реакции Союза на планы аннексии территорий, призвав дождаться официальных заявлений нового израильского правительства.

Другой темой видеоконференции станет ситуация с коронавирусом в соседних с Европой регионах. Представитель ЕС рассказал, что накануне видеоконференции ее участникам были разосланы доклады о том, как пандемия влияет на экономику и систему здравоохранения соседних государств.

Кроме того, министры обсудят помощь наиболее пострадавшим от пандемии короновируса странам.