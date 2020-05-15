Главы МИД ЕС обсудят перспективы урегулирования на Ближнем Востоке

"Будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного процесса в свете формирования нового правительства", - сказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС на брифинге накануне конференции.
"В Израиле была нестабильная внутриполитическая ситуация, наконец, они договорились о правительстве национального единства, главная задача которого, как и во многих других странах - борьба с коронавирусом", - добавил он.
В ЕС обеспокоены планами Израиля, пользующегося поддержкой США, аннексировать ряд палестинских территорий. По мнению Евросоюза, аннексия палестинских территорий противоречит международному праву и принципу сосуществования двух государств.
Однако европейский представитель не стал говорить о возможной реакции Союза на планы аннексии территорий, призвав дождаться официальных заявлений нового израильского правительства.
Другой темой видеоконференции станет ситуация с коронавирусом в соседних с Европой регионах. Представитель ЕС рассказал, что накануне видеоконференции ее участникам были разосланы доклады о том, как пандемия влияет на экономику и систему здравоохранения соседних государств.
Кроме того, министры обсудят помощь наиболее пострадавшим от пандемии короновируса странам.
Принятия официальных документов по итогам видеоконференции не предполагается. "Официальных документов принято не будет, но стороны попытаются выработать общее видение по вопросам внешней политики", - сказал представитель ЕС.
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