ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 294 тысяч человек

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч, умерли свыше 294 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 77 965 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 6 647. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 248 389, количество летальных исходов — 294 046. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 1 819 553.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.