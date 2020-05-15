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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:28
https://ria.ru/20200515/1571466669.html
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 294 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572949_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_135195f81cce622483771c7a04e554e3.jpg
РИА Новости

ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 294 тысяч человек

01:23 15.05.2020 (обновлено: 02:28 15.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonСотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
© REUTERS / Lucas Jackson
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч, умерли свыше 294 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 77 965 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 6 647. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 248 389, количество летальных исходов — 294 046. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 1 819 553.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаСеверная АмерикаВ мире
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