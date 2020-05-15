В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В реанимации московской городской больницы № 15 им. Филатова вечером в четверг скончался 75-летний пенсионер Евгений Печурин, которого врачи скорой помощи якобы оставили в подъезде его дома, сообщил РИА Новости юрист Алексей Прянишников.
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры. В департаменте здравоохранения отмечали, что пенсионер получил терапию в горбольнице № 36 и был выписан для амбулаторного долечивания, во время выписки передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении. Пациент был доставлен домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм, добавляли в депздраве. На следующий день он снова был госпитализирован.
"Два часа назад мне написала его дочь Елена, что Евгений Николаевич скончался в реанимации 15 горбольницы, пока неясно, какова причина смерти", - сказал собеседник агентства.
Юрист сообщил, что подал заявление в Следственный комитет с жалобой на отказ в медицинской помощи пенсионеру.
"Мы изложили ситуацию с отказом в медицинской помощи Евгению Николаевичу, отказ не допустим, это правило содержится в законе "Об основах охраны здоровья граждан". Мы просим дать уголовно правовую оценку действий медперсонала горбольницы 36 города Москвы", - добавил Прянишников.
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