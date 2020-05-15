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Туризм
2020-05-15T01:14
https://ria.ru/20200515/1571466519.html
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
https://cdn22.img.ria.ru/images/152398/94/1523989420_0:205:2000:1330_1036x0_80_0_0_47cfaf795c49535261e3f38ed8fbd79c.jpg
РИА Новости

Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли

01:13 15.05.2020 (обновлено: 01:14 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис туроператора
Офис туроператора
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Офис туроператора . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Глава Ростуризма в письме выразила убежденность, что первоочередной задачей, требующей особого контроля со стороны руководителей субъектов РФ, является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет.
"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговый льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов", - говорится в письме.
Догузова обращает внимание на то, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям.
"В связи с этим, обращаюсь к вам с просьбой взять под персональный контроль вопросы комплексной поддержки и развития туристской отрасли и выражаю личную готовность оперативно осуществлять всю необходимую и возможную помощь для достижения нашей общей цели", -  подчеркнула в своём поселении руководитель ведомства.
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ТуризмРоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
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