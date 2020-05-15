Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли

"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговый льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов", - говорится в письме.

Догузова обращает внимание на то, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям.

"В связи с этим, обращаюсь к вам с просьбой взять под персональный контроль вопросы комплексной поддержки и развития туристской отрасли и выражаю личную готовность оперативно осуществлять всю необходимую и возможную помощь для достижения нашей общей цели", - подчеркнула в своём поселении руководитель ведомства.