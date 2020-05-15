Греция начнет председательство в Совете Европы

АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Греция с 15 мая начнет полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы . Приоритетом своего председательства Афины намерены сделать защиту прав человека.

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Приоритетом председательства Греции в Совете Европы станут права человека, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис, отвечающий за европейские дела. По его словам, особо актуально это в период пандемии COVID-19, которая привнесла в повседневную жизнь драматические изменения. Впервые в мирное время вводятся столь масштабные ограничения в области прав человека и основных свобод. "Это заставило нас пересмотреть стратегию и приоритеты председательства Греции", - заявил Варвициотис.

Греция, по его словам, выбрала в качестве центральной темы "Защита человеческой жизни и общественного здоровья в условиях пандемии COVID-19 - Эффективное управление кризисом в области здравоохранения при полном уважении прав человека и принципов демократии и верховенства закона".

"Греция, являющаяся членом Совета Европы с августа 1949 года, председательствует в Комитете министров Совета Европы в условиях чрезвычайного положения, сложившегося из-за пандемии COVID-19. В таком необычном контексте греческое председательство считает еще более настоятельной необходимость выделить основные принципы и ценности, лежащие в основе миссии Совета Европы: демократию, верховенство закона и защиту прав человека", - говорится в приоритетах председательства Греции.

В течение первого периода греческое председательство будет электронным, как того требуют санитарные условия, и Греция намерена использовать возможности, которые сегодня предоставляют технологии.

В повестке дня председательства страны будут такие темы, как образование и демократическая культура в эпоху цифровых технологий, дети как уязвимая группа населения.

"Мы здесь для того, чтобы провести большой, свободный, открытый, демократический диалог. Мы здесь для того, чтобы задавать важные вопросы о демократических институтах, верховенстве закона, правах человека в период кризиса и в то время, когда эти вопросы мучают Европу, не только Совет Европы, но и сам Европейский Союз", - сказал замминистра.

Греция считает беспрецедентным вызов для политической культуры и институциональных традиций.

Европейская конвенция о правах человека предусматривает возможность временного ограничения ее положений в чрезвычайных ситуациях, включая защиту общественного здоровья, однако принимаемые для защиты здоровья меры не препятствовали осуществлению других прав человека и основных свобод без крайней необходимости, говорится в приоритетах.

Центральное событие

Центральным событием председательства Греции станет юбилейное мероприятие к 70-летию подписания Европейской конвенции о правах человека. Оно пройдет 4 ноября в Афинах.

МИД Греции называют подписание конвенции "важным историческим событием", а сам документ – "конституционным компасом европейской системы защиты прав человека".

Конвенция была подписана 4 ноября 1950 года в Риме . Документ устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. При этом был создан реально действующий механизм защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как отмечает МИД Греции, юбилейная дата может послужить основой для обсуждения перспектив дальнейшей реализации конвенции в будущем, "которое, как ожидается, будет включать, среди прочего, еще более широкое использование цифровых технологий и искусственного интеллекта со всеми сопутствующими им преимуществами и проблемами, особенно для молодого поколения".

В годовщину подписания Европейской конвенции о правах человека в Афинах состоится 130-е министерское совещание Комитета министров иностранных дел - уставного органа Совета Европы. Оно должно было состояться в Страсбурге 15 мая, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Всего в программе греческого председательства более 40 мероприятий, часть из них планируется провести в режиме видеоконференций.

Среди наиболее значительных - Всемирный форум демократии 16-18 ноября в Страсбурге, конференция 21-22 сентября в Афинах министров юстиции на тему "Независимость правосудия и правового государства", обсуждение изменений климата, прав человека и демократии 29 сентября в рамках Афинского демократического форума (Athens Democracy Forum).

Помимо этого, в Венеции 9 октября отметят 30-летие Венецианской комиссии - консультативного органа по конституционному праву, в Афинах 9-17 октября пройдет Форум высокого уровня по защите детей, по детской бедности, принудительному детскому труду, торговле детьми и беспризорным несовершеннолетним, а в Никосии 22-23 октября состоится конференция министров информации, посвященная искусственному интеллекту и вызовам для информации и демократии.