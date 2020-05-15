В МИД ФРГ прокомментировали эскалацию конфликта в Ливии

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией боевых действий в Ливии. Мы особенно осуждаем недавние нападения на центр города и аэропорт Триполи и рост числа жертв среди гражданского населения. Вместо того чтобы, наконец, поддержать прекращение огня, стороны в конфликте все еще ошибочно уверены в том, что конфликт можно выиграть военным путем. Международные сторонники обеих сторон способствуют этому продолжающимися нарушениями эмбарго ООН на поставки оружия", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.