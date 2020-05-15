В МИД ФРГ прокомментировали эскалацию конфликта в Ливии

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. В МИД ФРГ обеспокоены эскалацией в Ливии, целью остается долгосрочное перемирие, политическое урегулирование, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам обсуждения ситуации с коллегами из Франции и Италии, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией боевых действий в Ливии. Мы особенно осуждаем недавние нападения на центр города и аэропорт Триполи и рост числа жертв среди гражданского населения. Вместо того чтобы, наконец, поддержать прекращение огня, стороны в конфликте все еще ошибочно уверены в том, что конфликт можно выиграть военным путем. Международные сторонники обеих сторон способствуют этому продолжающимися нарушениями эмбарго ООН на поставки оружия", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
"Начатый в январе с берлинской конференции по Ливии процесс продолжается. Нашей целью остается устойчивое перемирие, политическое урегулирование при участии всех групп ливийского населения и сохранение территориальной целостности Ливии. Для этого очень важно, чтобы внутриливийские форматы диалога, которые являются частью берлинского процесса во главе с UNSMIL, возобновили работу", - добавил Маас.
По словам министра, комитет, созданный по итогам берлинской конференции, провел в среду очередное заседание под председательством UNSMIL и Италии. Экспертные группы также начали свою работу. Стартующая миссия ЕС Irini "внесет важный и сбалансированный вклад в реализацию эмбарго на поставки оружия", считает Маас.