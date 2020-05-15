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2020-05-15T00:53
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В МИД ФРГ прокомментировали эскалацию конфликта в Ливии
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РИА Новости

В МИД ФРГ прокомментировали эскалацию конфликта в Ливии

00:53 15.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас . Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. В МИД ФРГ обеспокоены эскалацией в Ливии, целью остается долгосрочное перемирие, политическое урегулирование, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам обсуждения ситуации с коллегами из Франции и Италии, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией боевых действий в Ливии. Мы особенно осуждаем недавние нападения на центр города и аэропорт Триполи и рост числа жертв среди гражданского населения. Вместо того чтобы, наконец, поддержать прекращение огня, стороны в конфликте все еще ошибочно уверены в том, что конфликт можно выиграть военным путем. Международные сторонники обеих сторон способствуют этому продолжающимися нарушениями эмбарго ООН на поставки оружия", - заявил министр, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
"Начатый в январе с берлинской конференции по Ливии процесс продолжается. Нашей целью остается устойчивое перемирие, политическое урегулирование при участии всех групп ливийского населения и сохранение территориальной целостности Ливии. Для этого очень важно, чтобы внутриливийские форматы диалога, которые являются частью берлинского процесса во главе с UNSMIL, возобновили работу", - добавил Маас.
По словам министра, комитет, созданный по итогам берлинской конференции, провел в среду очередное заседание под председательством UNSMIL и Италии. Экспертные группы также начали свою работу. Стартующая миссия ЕС Irini "внесет важный и сбалансированный вклад в реализацию эмбарго на поставки оружия", считает Маас.
Министр добавил, что в Берлине также призывают "к скорейшему назначению на вакантную должность специального представителя ООН" по Ливии. Важно "сохранить всех участников и напомнить им об их обязанностях и обещаниях, взятых на себя на берлинской конференции по Ливии", сказал он.
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельХайко МаасМИД ГерманииГерманияЛивияВ мире
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