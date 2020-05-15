Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ), заявил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов в беседе с " Ведомостями ".

Покупка состоялась еще в марте, подчеркнул он. Компания производит порядка треть масок в стране.

"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", — сказал Ефимов.

Как сообщил изданию бывший совладелец предприятия Павел Спичаков, с начала года производство этих средств защиты увеличилось более чем в два раза — до миллиона штук в сутки. В течении года также планируется удвоить производство, поскольку, по подсчетам собеседника газеты, в день требуется порядка четырех миллионов масок.

По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.