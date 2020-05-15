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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:40
https://ria.ru/20200515/1571466012.html
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318669_0:356:3008:2048_1036x0_80_0_0_73b46fba56f394f9fc93294754877a85.jpg
РИА Новости

Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

00:40 15.05.2020
31067
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате
Продажа медицинских масок в автомате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок в автомате. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ), заявил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов в беседе с "Ведомостями".
Покупка состоялась еще в марте, подчеркнул он. Компания производит порядка треть масок в стране.
"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", — сказал Ефимов.
Как сообщил изданию бывший совладелец предприятия Павел Спичаков, с начала года производство этих средств защиты увеличилось более чем в два раза — до миллиона штук в сутки. В течении года также планируется удвоить производство, поскольку, по подсчетам собеседника газеты, в день требуется порядка четырех миллионов масок.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКомпания инновационных технологийПавел СпичаковМедицинские маскиКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВладимир Ефимов (политик)МоскваОбществоЭкономика
Популярные комментарии
А я-то думаю, почему 4-х рублевые маски стали стоить 40-50 рублей!!!! Вы ТОВАРИЩИ не слишком зажрались?
15 мая, 01:15
Александр 1
9720206
В марте покупаешь крупнейшего производителя масок, а в мае вводишь масочный режим и продаёшь маски с наценкой. Ничего личного, просто бизнес. Раковой нужно ещё больше пиджаков за полмиллиона
15 мая, 01:17
Alex Fedorov
8610205
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