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Президент Перу назначил нового посла в России
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РИА Новости

Президент Перу назначил нового посла в России

00:34 15.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Президент Перу назначил нового посла в России, следует из сообщения официальной газеты правительства.
"Решено назначить чрезвычайным и полномочным послом Перу в Российской Федерации Хуана Хенаро Дель Кампо Родригеса", - говорится в документе, подписанном президентом страны Мартином Вискаррой.
Ранее он занимал пост директора по развитию и приграничной интеграции в МИД Перу.
Прежний посол завершил свою миссию 15 марта.
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