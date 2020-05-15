БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Президент Перу назначил нового посла в России, следует из сообщения официальной газеты правительства.
"Решено назначить чрезвычайным и полномочным послом Перу в Российской Федерации Хуана Хенаро Дель Кампо Родригеса", - говорится в документе, подписанном президентом страны Мартином Вискаррой.
Ранее он занимал пост директора по развитию и приграничной интеграции в МИД Перу.
Прежний посол завершил свою миссию 15 марта.
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