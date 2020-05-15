Куда привел "особый путь" Швеции без карантина

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Швеция обогнала соседей по количеству погибших от коронавируса, но власти королевства по-прежнему отказываются вводить карантин и призывают лишь к повышенным мерам предосторожности. В правительстве настаивают: общество останется открытым, даже если пандемия продлится долго. Чем рискует Швеция, разбиралось РИА Новости.

"Жертвует стариками"

Выбрав свой путь в борьбе с коронавирусом, шведы свободно выходят на улицу, отправляют детей в детские сады и школы, занимаются спортом не только на воздухе, но и в фитнес-клубах, посещают кафе и рестораны. Границы королевства по-прежнему открыты.

Главный аргумент: мягкие ограничения не доведут экономику до кризиса и постепенно страна выработает коллективный иммунитет. Ставку делали на сознательность жителей, которые без принуждения соблюдали дистанцию и старались по возможности находиться дома. Система здравоохранения при таком ответственном подходе должна была избежать перегрузок.

По официальной статистике, которую публикует ВОЗ, в десятимиллионной Швеции 28 тысяч заболевших и пять тысяч выздоровевших. Погибших — 3460, в разы больше, чем у соседей. В Норвегии от COVID-19 скончались 229 человек, в Финляндии — 284. Население в каждой из этих стран — больше пяти миллионов.

Почти треть жертв коронавируса в Швеции — пожилые люди. Самыми уязвимыми оказались постояльцы домов престарелых, хотя до пандемии социальная сфера скандинавского королевства считалась одной из лучших в Европе.

Это вызвало волну критики в прессе. "Швеция жертвует своими стариками. Среди северных стран мы справились хуже всех. Спасаем экономику смертельно рискованным способом", — написал местный таблоид Aftonbladet.

Сильно пострадали мигранты. В стране большая диаспора с Ближнего Востока и из Африки. Многие не владеют шведским языком, не следуют рекомендациям врачей и эпидемиологов. В результате каждый пятый погибший от коронавируса — мигрант.

Но правительство не меняет курс и не спешит навязывать правила поведения силой.

"Шведское общество останется открытым. Пандемия может продлиться долго. Держать людей месяцами на самоизоляции так же опасно, как и резко выпустить, спровоцировав новую волну вируса", — объяснял главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль.

© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand Медицинский работник в палатке для тестирования на COVID-19 в Стокгольме, Швеция © AFP 2020 / Jonathan Nackstrand Медицинский работник в палатке для тестирования на COVID-19 в Стокгольме, Швеция

Шведский пример заразителен, но подозрителен

Примеру Швеции вначале хотела последовать Великобритания. Бориса Джонсона привлекла идея коллективного иммунитета, но эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне, а возможно, и собственная болезнь, его разубедили. Британские специалисты настаивали: никто точно не знает, какая часть населения должна переболеть, чтобы страна выработала коллективный иммунитет.

Сомнительной эта идея кажется и Дональду Трампу. Если бы США пошли по такому пути, число жертв достигло бы двух миллионов, предположил американский лидер. В твиттере он написал: "Швеция отличается от нас. Шведы дисциплинированные. Но страна платит высокую цену за решение не вводить карантин".

И в Швеции не все поддерживают курс властей. Многие считают, что экономика все равно столкнется с кризисом. Малый и средний бизнес уже бьет тревогу. Кафе и рестораны открыты, но выручка резко сократилась. Туристическая индустрия несет колоссальные убытки, предприниматели объявляют о банкротстве. Власти обещают беспроцентные кредиты, но вряд ли это сильно поможет.

Культурный код

"Отсутствие всеобщего локдауна не означает, что меры борьбы с COVID-19 не предпринимаются", — подчеркивают в беседе с РИА Новости сотрудники посольства Швеции в России.

И напоминают: "Пожилым людям Управление здравоохранения Швеции рекомендовало ограничить перемещения, запрещено посещать дома престарелых. Старшеклассников и студентов перевели на дистанционное обучение. При этом в обществе сохраняется высокий уровень доверия к властям. Правительство, в свою очередь, рассчитывает на личную ответственность граждан".

В любом случае делать выводы об успешности той или иной модели борьбы с коронавирусом еще рано, подчеркнули в посольстве. С этим согласны и опрошенные РИА Новости жители Стокгольма.

"Не стоит думать, что наша жизнь не изменилась. Да, тут никто не разгоняет прохожих и не контролирует передвижения. Но все вокруг напоминает об эпидемии, — делится впечатлениями студентка Стокгольмского университета Юлия Устинова. — В каждом автобусе постеры: "Спасибо, что проявляете уважение и держитесь на расстоянии". Стены торговых центров обклеены призывами на всех языках быть бдительными. Вместо афиш — сообщения: "Кинотеатр закрыт до тех пор, пока жизнь перестанет напоминать кино". Кафешки пустуют".

Успехом можно считать уже то, что удалось избежать итальянского сценария, уверен историк, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) Петр Топычканов. "Швеция далека от таких ужасающих цифр. Но это не значит, что все получается. Власти признают и провалы. Они честно заявляют, что эпидемия — это долгая история и подводить итоги можно будет через несколько лет", — говорит РИА Новости Топычканов.

По его наблюдениям, никто не испытывает повышенной тревоги: "Я общаюсь с соседями, родителями детей в школе, детском саду, и в моем окружении все спокойно. Уровень доверия к власти по-прежнему очень высокий. При этом шведы не бьют себя в грудь от гордости, что справляются с коронавирусом лучше соседей. В них нет высокомерия, напротив, они уважают все подходы".