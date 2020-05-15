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2020-05-15T13:05
https://ria.ru/20200515/1571446883.html
Лучшие фото недели: День Победы, ослабление карантина и кототерапия
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443850_0:195:3182:1985_1036x0_80_0_0_c3650e6381da631b78a8e3443b464df1.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: День Победы, ослабление карантина и кототерапия

11:02 15.05.2020 (обновлено: 13:05 15.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Празднование Дня Победы в Краснодаре.

Артисты во время празднования Дня Победы в Краснодаре
1 из 30

Празднование Дня Победы в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Жители дома с портретами родственников-фронтовиков поют песни на балконе во время всероссийской акции #ПоемДеньПобеды в Севастополе.

Жители дома с портретами родственников-фронтовиков поют песни на балконе в рамках всероссийской акции #ПоемДеньПобеды в Севастополе
2 из 30

Жители дома с портретами родственников-фронтовиков поют песни на балконе во время всероссийской акции #ПоемДеньПобеды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Valerie Macon

Девушки на пляже Венис-Бич в Калифорнии.

Девушки на Венис-Бич, штат Калифорния, США
3 из 30

Девушки на пляже Венис-Бич в Калифорнии.

© AFP 2020 / Valerie Macon
© AFP 2020 / Louisa Gouliamaki

Отдыхающие в пригороде Афин.

Отдыхающие на пляже в пригороде Афин
4 из 30

Отдыхающие в пригороде Афин.

© AFP 2020 / Louisa Gouliamaki
© AFP 2020 / Nhac Nguyen

Житель Ханоя бросает мусор в контейнер.

Человек бросает мусор в мусорное ведро в Ханое
5 из 30

Житель Ханоя бросает мусор в контейнер.

© AFP 2020 / Nhac Nguyen
© AFP 2020 / Ivan Damanik

Тушение пожара на танкере в порту в Индонезии.

Тушение пожара на танкере, пришвартованном в Белаване
6 из 30

Тушение пожара на танкере в порту в Индонезии.

© AFP 2020 / Ivan Damanik
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Медработник в стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
7 из 30

Медработник в стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Офицеры Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова на юбилейном 70-м выпуске в Севастополе. Сто семьдесят три лейтенанта получили дипломы, погоны и кортики.

Офицеры Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова на юбилейном 70-м выпуске в Севастополе
8 из 30

Офицеры Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова на юбилейном 70-м выпуске в Севастополе. Сто семьдесят три лейтенанта получили дипломы, погоны и кортики.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент РФ Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
9 из 30

Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
10 из 30

Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© REUTERS / Aly Song

Посетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках.

Посетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках
11 из 30

Посетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках.

© REUTERS / Aly Song
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Прохожие на площади Трокадеро в Париже.

Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
12 из 30

Прохожие на площади Трокадеро в Париже.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская Роща в Новосибирске. В городе с 12 мая открыли скверы и парки для прогулок и занятия спортом.

Отдыхающие на пляже реки Обь возле парка Бугринская роща в Новосибирске
13 из 30

Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская Роща в Новосибирске. В городе с 12 мая открыли скверы и парки для прогулок и занятия спортом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Tom Brenner

Дональд и Мелания Трамп у Мемориала памяти участников Второй мировой войны.

Дональд и Мелания Трамп на Мемориале памяти участников Второй мировой войны в Вашингтоне в день празднования 75-й годовщины Победы
14 из 30

Дональд и Мелания Трамп у Мемориала памяти участников Второй мировой войны.

© REUTERS / Tom Brenner
© AP Photo / Brian Inganga

Жители Восточного Найроби в Кении протестуют, требуя обеспечить их едой и разрешить покинуть район.

Жители протестуют на улице, требуя от правительства снабдить их едой и разрешить им покинуть район Восточного Найроби, Кения
15 из 30

Жители Восточного Найроби в Кении протестуют, требуя обеспечить их едой и разрешить покинуть район.

© AP Photo / Brian Inganga
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Пассажиры поезда, прибывшего из штата Тамилнад после открытия железнодорожного сообщения в Индии.

Пассажиры поезда, прибывшего из южного штата Тамилнад после открытия железнодорожного сообщения в Индии
16 из 30

Пассажиры поезда, прибывшего из штата Тамилнад после открытия железнодорожного сообщения в Индии.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© Guillermo Arias

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на кладбище в мексиканском Тихуане.

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
17 из 30

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на кладбище в мексиканском Тихуане.

© Guillermo Arias
© REUTERS / Remo Casilli

Дезинфекция базилики Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.

Дезинфекция в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере
18 из 30

Дезинфекция базилики Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.

© REUTERS / Remo Casilli
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
19 из 30
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пассажиры на платформе Казанского вокзала в Москве после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

Поэтапное снятие карантина в Москве
20 из 30

Пассажиры на платформе Казанского вокзала в Москве после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / Juarawee Kittisilpa

Посетители котокафе в Бангкоке.

Котокафе Caturday в Бангкоке
21 из 30

Посетители котокафе в Бангкоке.

© REUTERS / Juarawee Kittisilpa
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Жительница Иркутска на балконе с портретом родственника, ветерана Великой Отечественной войны, во время проведения акции "Окна Победы".

Жительница Иркутска на балконе с портретом своего родственника - ветерана Великой Отечественной войны в рамках акции Окна Победы
22 из 30

Жительница Иркутска на балконе с портретом родственника, ветерана Великой Отечественной войны, во время проведения акции "Окна Победы".

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© AFP 2020 / John MacDougall

На Бранденбургских воротах в Берлине 8 мая высветилась надпись "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках в честь 75-й годовщины освобождения от нацизма.

Надпись Спасибо, спроецированная на четырех языках - русском, английском, французском и немецком, на Бранденбургских воротах в Берлине
23 из 30

На Бранденбургских воротах в Берлине 8 мая высветилась надпись "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках в честь 75-й годовщины освобождения от нацизма.

© AFP 2020 / John MacDougall
© AFP 2020 / Asif Hassan

Дрессировщик зверей в пакистанском городе Карачи.

Дрессировщик зверей в Карачи
24 из 30

Дрессировщик зверей в пакистанском городе Карачи.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Khalid Al Mousily

Антиправительственные протесты в Багдаде.

Антиправительственные протесты в Багдаде
25 из 30

Антиправительственные протесты в Багдаде.

© REUTERS / Khalid Al Mousily
© REUTERS / China Daily CDIC

Празднование Международного дня медицинской сестры в Ухане.

Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
26 из 30

Празднование Международного дня медицинской сестры в Ухане.

© REUTERS / China Daily CDIC
© REUTERS / Pool/Win McNamee

Американские сенаторы Ричард Берр и Тим Кейн здороваются локтями в Вашингтоне.

Сенаторы США Ричард Бёрр и Тим Кейн здороваются локтями в Вашингтоне, США
27 из 30

Американские сенаторы Ричард Берр и Тим Кейн здороваются локтями в Вашингтоне.

© REUTERS / Pool/Win McNamee
© REUTERS / Benoit Tessier

Ученики начальной школы в Париже соблюдают социальную дистанцию.

Социальная дистанция в начальной школе в Париже, Франция
28 из 30

Ученики начальной школы в Париже соблюдают социальную дистанцию.

© REUTERS / Benoit Tessier
© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis

Демонстрация против реформы образования в Афинах.

Демонстрация против реформы образования в Афинах, Греция
29 из 30

Демонстрация против реформы образования в Афинах.

© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Главный храм Вооруженных сил России в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Главный храм Вооруженных сил РФ
30 из 30

Главный храм Вооруженных сил России в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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