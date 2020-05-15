Лучшие фото недели: День Победы, ослабление карантина и кототерапия

Празднование Дня Победы в Краснодаре.
Жители дома с портретами родственников-фронтовиков поют песни на балконе во время всероссийской акции #ПоемДеньПобеды в Севастополе.
Жители дома с портретами родственников-фронтовиков поют песни на балконе во время всероссийской акции #ПоемДеньПобеды в Севастополе.
Девушки на пляже Венис-Бич в Калифорнии.
Отдыхающие в пригороде Афин.
Житель Ханоя бросает мусор в контейнер.
Тушение пожара на танкере в порту в Индонезии.
Медработник в стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы.
Медработник в стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы.
Офицеры Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова на юбилейном 70-м выпуске в Севастополе. Сто семьдесят три лейтенанта получили дипломы, погоны и кортики.
Офицеры Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова на юбилейном 70-м выпуске в Севастополе. Сто семьдесят три лейтенанта получили дипломы, погоны и кортики.
Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Посетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках.
Прохожие на площади Трокадеро в Париже.
Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская Роща в Новосибирске. В городе с 12 мая открыли скверы и парки для прогулок и занятия спортом.
Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская Роща в Новосибирске. В городе с 12 мая открыли скверы и парки для прогулок и занятия спортом.
Дональд и Мелания Трамп у Мемориала памяти участников Второй мировой войны.
Жители Восточного Найроби в Кении протестуют, требуя обеспечить их едой и разрешить покинуть район.
Жители Восточного Найроби в Кении протестуют, требуя обеспечить их едой и разрешить покинуть район.
Пассажиры поезда, прибывшего из штата Тамилнад после открытия железнодорожного сообщения в Индии.
Пассажиры поезда, прибывшего из штата Тамилнад после открытия железнодорожного сообщения в Индии.
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на кладбище в мексиканском Тихуане.
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на кладбище в мексиканском Тихуане.
Дезинфекция базилики Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.
Пассажиры на платформе Казанского вокзала в Москве после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.
Пассажиры на платформе Казанского вокзала в Москве после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.
Посетители котокафе в Бангкоке.
Жительница Иркутска на балконе с портретом родственника, ветерана Великой Отечественной войны, во время проведения акции "Окна Победы".
Жительница Иркутска на балконе с портретом родственника, ветерана Великой Отечественной войны, во время проведения акции "Окна Победы".
На Бранденбургских воротах в Берлине 8 мая высветилась надпись "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках в честь 75-й годовщины освобождения от нацизма.
На Бранденбургских воротах в Берлине 8 мая высветилась надпись "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках в честь 75-й годовщины освобождения от нацизма.
Дрессировщик зверей в пакистанском городе Карачи.
Антиправительственные протесты в Багдаде.
Празднование Международного дня медицинской сестры в Ухане.
Американские сенаторы Ричард Берр и Тим Кейн здороваются локтями в Вашингтоне.
Американские сенаторы Ричард Берр и Тим Кейн здороваются локтями в Вашингтоне.
Ученики начальной школы в Париже соблюдают социальную дистанцию.
Демонстрация против реформы образования в Афинах.
Главный храм Вооруженных сил России в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Главный храм Вооруженных сил России в конгрессно-выставочном центре "Патриот".