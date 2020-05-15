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2020-05-15T04:57
https://ria.ru/20200515/1571443900.html
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
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РИА Новости

Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат

04:57 15.05.2020
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© BBC America (2018-...)Кадр из сериала "Убивая Еву"
Кадр из сериала Убивая Еву
© BBC America (2018-...)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Британский автор Люк Дженнингс, который написал трилогию "Убивая Еву", на основе которой был снят популярный телесериал, рассказал, что на создание образа убийцы Вилланель его вдохновила история реального психопата, сообщает Independent.
Речь об Идое Лопес Рианьо, которую еще называют "Тигрицей" (Это прозвище она получила за то, что мастерски умела соблазнять мужчин, а потом убивала их.— Прим.ред.), — одной из самых жестоких и кровожадных наемниц и террористок группировки ЭТА.

"Она убила 23 человека (Рианьо совершала преступления вместе с сообщниками в период с 1984 по 1986 год. — Прим.ред.), и явно была психопатом, не имеющим ни капли сочувствия", — прокомментировал писатель.

Дженнингс подчеркнул, в сериале часто можно увидеть, как Вилланель (Джоди Комер) нравится смотреться в зеркало или рассматривать красивую дизайнерскую одежду. Рианьо, объяснил автор, в жизни такая же тщеславная.

"Однажды Идоя, которая должна была убить полицейского, не сделала этого. Она не заметила жертву, потому что была очарована витриной модного магазина и собственным отражением в ней", — привел пример писатель.

В 2017 году "Тигрицу", которой сейчас 56 лет, освободили из тюрьмы после 23-летнего срока.
Телесериал "Убивая Еву" о следователе Еве Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийце Вилланель, которые устраивают охоту друг на друга, вышел в 2018 году. Всего за это время показали два сезона, а в апреле состоялась премьера третьего.
Кадр из сериала Убивая Еву
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