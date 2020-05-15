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Туризм
2020-05-15T03:45
https://ria.ru/20200515/1571428207.html
Выяснилось, чем опасны подушки и пледы на борту самолета
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/51/1563955122_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c616a9df86faec36cc3a5134ae4fe0b1.jpg
РИА Новости

Выяснилось, чем опасны подушки и пледы на борту самолета

03:45 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, почему не стоит использовать подушки и пледы, которые предлагают пассажирам во время рейса, сообщает Express.
Обычно пледы и подушки, запаянные в пластик, кладут на кресла, перед посадкой в самолет. По словам стюардессы, часто экипажам не хватает времени для того, чтобы как следует очистить эти предметы.
Еще один бортпроводник объяснил, что зачастую очищается только верхняя часть подушки, а наполнитель остается грязным. Кроме того, во время исследования, на самолетном одеяле, которое было завернуто в пластик, обнаружились плесень и большое количество бактерий.
Некоторые авиакомпании даже повторно используют одеяла, не стирая их. Как написала бортпроводница в своем блоге, чистые пледы выдаются только пассажирам первого класса.
По мнению экспертов по туризму, лучше всего приобрести собственную подушку для самолета и легкий плед.
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