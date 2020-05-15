Выяснилось, чем опасны подушки и пледы на борту самолета

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, почему не стоит использовать подушки и пледы, которые предлагают пассажирам во время рейса, Бортпроводники рассказали, почему не стоит использовать подушки и пледы, которые предлагают пассажирам во время рейса, сообщает Express.

Обычно пледы и подушки, запаянные в пластик, кладут на кресла, перед посадкой в самолет. По словам стюардессы, часто экипажам не хватает времени для того, чтобы как следует очистить эти предметы.

Еще один бортпроводник объяснил, что зачастую очищается только верхняя часть подушки, а наполнитель остается грязным. Кроме того, во время исследования, на самолетном одеяле, которое было завернуто в пластик, обнаружились плесень и большое количество бактерий.

Некоторые авиакомпании даже повторно используют одеяла, не стирая их. Как написала бортпроводница в своем блоге, чистые пледы выдаются только пассажирам первого класса.