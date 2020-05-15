Зрители узнали, когда день рождения Гомера Симпсона и сколько ему лет

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Внимательные зрители, пересмотревшие сериал "Симпсоны", узнали реальный возраст главного персонажа Гомера через 30 лет после выхода шоу. В 16-й серии четвертого сезона пользователи заметили точную дату рождения на изображении его водительских прав, сообщает Daily Mail.
Happy birthday, Homer Simpson! @simpsons_vids #HomerSimpson #Simpsons pic.twitter.com/CvSKfwn4p3— David Beckett (@iamdavidbeckett) May 12, 2020
Оказалось, что главе популярного семейства пару дней назад исполнилось 64 года (на удостоверении указана дата 12 мая 1956 года), с чем его все и поздравили в Сети.
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔— TheSimpsons (@TheSimpsons) May 12, 2020
It's Homer's birthday today — please send infinity hamburgers!
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔 pic.twitter.com/B3Mrz8UeZs
"Сегодня день рождения Гомера. Отправьте ему, пожалуйста, побольше гамбургеров", – опубликовали поздравление в официальном Твиттер-аккаунте сериала.
Happy birthday to HOMER JAY SIMPSON . THANK FOR SHARING THE LAUGHING AND HAPPY WITH THE WORLD . YOU ARE CRAZY , FUNNY , LAUGH , AND GENIUS . YOU ARE MY FAV CARTOON FATHER . LOVE AND DRINK DUFF . #HomerSimpson #TheSimpsons pic.twitter.com/uETOHh2B2f— fab (@fab_om) May 12, 2020
"С днем рождения, Гомер Джей Симпсон! Спасибо за то, что смешишь и делаешь счастливыми зрителей всего мира. Ты – сумасшедший, забавный и гениальный. Мой любимый отец из мультиков", – написал @fab_om.
Как и в большинстве анимационных шоу, возраст персонажей для авторов не очень важен, в том числе и в "Симпсонах". Известно, что Гомер, как и его родные, никогда "технически" не старели с момента выхода сериала.
Поэтому все они выглядят, как и 30 лет назад. Гомер – сотрудник средних лет на Спрингфилдской АЭС, его жена Мардж – энергичная домохозяйка, сын Барт– мальчишка-хулиган, дочь Лиза – отличница в школе, а их младшая родная сестра Мэгги – грудничок с пустышкой.