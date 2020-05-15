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2020-05-15T01:48
https://ria.ru/20200515/1571426835.html
Зрители узнали, когда день рождения Гомера Симпсона и сколько ему лет
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РИА Новости

Зрители узнали, когда день рождения Гомера Симпсона и сколько ему лет

01:48 15.05.2020
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© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Внимательные зрители, пересмотревшие сериал "Симпсоны", узнали реальный возраст главного персонажа Гомера через 30 лет после выхода шоу. В 16-й серии четвертого сезона пользователи заметили точную дату рождения на изображении его водительских прав, сообщает Daily Mail.
Оказалось, что главе популярного семейства пару дней назад исполнилось 64 года (на удостоверении указана дата 12 мая 1956 года), с чем его все и поздравили в Сети.
"Сегодня день рождения Гомера. Отправьте ему, пожалуйста, побольше гамбургеров", – опубликовали поздравление в официальном Твиттер-аккаунте сериала.
"С днем ​​рождения, Гомер Джей Симпсон! Спасибо за то, что смешишь и делаешь счастливыми зрителей всего мира. Ты – сумасшедший, забавный и гениальный. Мой любимый отец из мультиков", – написал @fab_om.
Как и в большинстве анимационных шоу, возраст персонажей для авторов не очень важен, в том числе и в "Симпсонах". Известно, что Гомер, как и его родные, никогда "технически" не старели с момента выхода сериала.
Поэтому все они выглядят, как и 30 лет назад. Гомер – сотрудник средних лет на Спрингфилдской АЭС, его жена Мардж – энергичная домохозяйка, сын Барт– мальчишка-хулиган, дочь Лиза – отличница в школе, а их младшая родная сестра Мэгги – грудничок с пустышкой.
Кадр из фильма Сумерки
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