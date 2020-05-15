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2020-05-15T11:14
https://ria.ru/20200515/1571397033.html
Кто такая онлайн-няня? Опыт столичных проектов дистанционной помощи
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РИА Новости

Кто такая онлайн-няня? Опыт столичных проектов дистанционной помощи

08:00 15.05.2020 (обновлено: 11:14 15.05.2020)
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© Fotolia / WavebreakmediaMicroДети с планшетным компьютером. Архивное фото
Дети с планшетным компьютером. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Онлайн-няни набирают популярность в столице. Более 150 участниц программы "Мама работает" обратились за помощью и воспользовались их услугами. С 30 марта виртуальные помощницы провели с детьми свыше 200 часов, сообщает сайт мэра Москвы.
Помочь работающим мамам может любой желающий. Для этого надо пройти обучение по программам "Няня — помощница мамы" и "Бабушка и дедушка на час" от сервиса "Бабушка на час" и центра "Моя карьера". Изначально они были рассчитаны на женщин от 50 лет, но теперь попробовать себя в новой профессии может любой москвич.
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Специальное образование и опыт работы не требуются. Тренеры, врачи и психологи помогают освоить все необходимые навыки, объясняют этику поведения онлайн-помощника в семье, его обязанности. Эксперты также рассказывают об обеспечении безопасности ребенка дома, о возрастных особенностях детей, об юридических аспектах работы по присмотру за ними. Кроме того, будущих нянь учат составлять договор на оказание услуг и правильно регистрироваться в качестве самозанятого.
Основатель сервиса "Бабушка на час" Наталья Линькова обучает представителей старшего поколения уже давно. Она считает, что люди в этом возрасте имеют богатый опыт общения с детьми и лучше понимают меру ответственности.
"Обучение проходит дистанционно в формате вебинаров. В них приняли участие уже более 900 человек. После теоретического курса учащиеся проходят обязательную стажировку. Но в условиях самоизоляции это невозможно. Поэтому мы придумали такой формат — онлайн-няня. Это помогает немного разгрузить мам, которым очень тяжело в нынешних условиях", — рассказала Линькова.
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Онлайн-няни проводят творческие занятия с детьми от двух с половиной до семи лет: рисуют, мастерят поделки, учат стихотворения. Ученикам начальной школы помогают выполнить домашние задания.
"Требования родителей к занятиям с детьми обычные: почитать, порисовать, попеть, полепить, поучить буквы, поиграть в дочки-матери, помочь сделать домашнее задание", — рассказала Юлия Латышева, прошедшая подготовку по программе "Бабушка и дедушка на час".
Кстати, услуга для мам бесплатна, чтобы воспользоваться ею, необходимо записаться на онлайн-прием центра "Моя карьера".
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Хорошие новостиХорошие новостиМосква
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