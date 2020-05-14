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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T23:59
https://ria.ru/20200514/1571465537.html
В Раде призвали власти Украины перестать ставить эксперименты на стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_bd947ee10727e724f34452446be1293e.jpg
РИА Новости

В Раде призвали власти Украины перестать ставить эксперименты на стране

23:59 14.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и его правительство должны выйти из ступора и перестать ставить эксперименты на стране, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская.
"Мы наблюдаем, как деградирует отечественная промышленность, видим падение ВВП за первый квартал, которое до конца года может составить 10%, что будет иметь катастрофические последствия. Премьер и правительство должны выйти из состояния ступора, прекратить ставить опыты и эксперименты над страной. В противном случае, необходимо срочно распустить парламент, провести перевыборы и сформировать профессиональное правительство национального единства", – цитирует заявление Королевской в четверг пресс-служба партии.
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По ее словам, у правительства нет внятных ответов на вопросы, куда уходят деньги от международных организаций, как распределяется гуманитарная помощь на борьбу с коронавирусом и как стране при падении экономики выходить из карантина.
"Политика нынешнего правительства – это политика двойных стандартов. Это проявляется во всех вопросах – празднования Дня Победы, открытия рынка земли, функционирования банковской системы, смягчения или продления карантина. У кабмина Шмыгаля нет четкой, профессиональной позиции ни в одном из этих важнейших вопросов", - добавила она.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры были ужесточены, в частности, стало запрещено собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.
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Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на границе Украины. С понедельника власти ослабили ограничительные меры, позволив работать магазинам и летним площадкам ресторанов и кафе, кроме того, был снят запрет на посещение парков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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