В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 157

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 157, за день до этого скончались 166 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Число потерянных жизней снижается, но все еще ужасно – 157. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

Согласно приведенным Куомо данным, 11 мая скончались 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 22 170 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.