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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T23:43
https://ria.ru/20200514/1571465317.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 157
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 157

23:43 14.05.2020
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 157, за день до этого скончались 166 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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"Число потерянных жизней снижается, но все еще ужасно – 157. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.
Согласно приведенным Куомо данным, 11 мая скончались 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 22 170 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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