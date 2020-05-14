Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса

"Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями… Они были в возрасте, не могу сказать, что у них было прекрасное здоровье. Не могу сказать, что у них был идеальный вес. Не идеальный. Но они умерли. Это ужасно", - сказал он в четверг, выступая перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания. Выступление транслировалось на сайте Белого дома.