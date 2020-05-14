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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T23:41
https://ria.ru/20200514/1571465289.html
Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/151830/43/1518304320_0:0:4368:2458_1036x0_80_0_0_c08f83cbeb8ab5cabe9159fc971b7755.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса

23:41 14.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.
"Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями… Они были в возрасте, не могу сказать, что у них было прекрасное здоровье. Не могу сказать, что у них был идеальный вес. Не идеальный. Но они умерли. Это ужасно", - сказал он в четверг, выступая перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания. Выступление транслировалось на сайте Белого дома.
Он в очередной раз сравнил коронавирус с обычным гриппом, от которого, по его словам, люди приходили в себя через два-три дня. С коронавирусом, по его словам, ситуация другая.
"Вы звоните им через два-три дня: как у них дела? Сэр, они в коме. Они в коме?" – добавил Трамп.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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