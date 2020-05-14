Трамп предложил отставного генерала Дейтона на должность посла на Украине

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг официально внес кандидатуру отставного генерала Кита Дейтона на должность посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии (с 2010 года).
Он также одновременно является американским советником по обороне на Украине. Дейтон говорит на русском и немецком языках, он был военным атташе при посольстве США в Москве.
Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената, где большинство у однопартийцев Трампа, республиканцев.
Последним чрезвычайным и полномочным послом США на Украине была Мари Йованович, назначенная еще при прежнем президенте Бараке Обама в августе 2016 года. После этого обязанности главы дипмиссии выполняли несколько поверенных в делах.
Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и президент Трамп якобы давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
Йованович была свидетелем по делу об импичменте Трампа, который демократы палаты представителей объявили в декабре, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставления помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Президент был оправдан в сенате в феврале.