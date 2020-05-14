Трамп предложил отставного генерала Дейтона на должность посла на Украине

Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии (с 2010 года).

Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената, где большинство у однопартийцев Трампа, республиканцев.

Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и президент Трамп якобы давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.