Европе предрекли новую волну коронавируса

Клюге отметил, что сейчас "время для подготовки, а не для празднования". Он обратил внимание, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с COVID-19, начинают их отменять, однако это, по его мнению, может быть поспешным решением. Клюге подчеркнул, что замедление роста числа заболевших не означает скорый конец пандемии.