Европе предрекли новую волну коронавируса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европе следует готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, которая может наступить осенью, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph.
Представитель ВОЗ также предупредил, что в осенний сезон можно ожидать волну гриппа или кори.
Клюге отметил, что сейчас "время для подготовки, а не для празднования". Он обратил внимание, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с COVID-19, начинают их отменять, однако это, по его мнению, может быть поспешным решением. Клюге подчеркнул, что замедление роста числа заболевших не означает скорый конец пандемии.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.