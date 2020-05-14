Грызлов рассказал о поощрении обстрелов Донбасса на Украине

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В глазах жителей Донецка и Луганска нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"В глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой", - заявил он в комментарии по итогам заседания контактной группы.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.