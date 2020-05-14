Борисов опроверг данные о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Борисов в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за гостя с коронавирусом.
Ранее телеграм-канал "Медиавойны" сообщил, что программа "Пусть говорят" якобы закрылась на карантин. Ее ведущего Дмитрия Борисова, всю съемочную группу и гостей в студии отправили на самоизоляцию. Причина якобы в госте с коронавирусом, участвовавшем в съемках по теме развода Лолиты.
"Нет... Мы продолжаем работать, все в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем. Конечно, если есть у кого-то из коллег и сотрудников какое-то подозрение на контакт с людьми, у которых подтверждён коронавирус, и под подозрением даже, мы, конечно, отправляем на карантин, чтобы обезопасить всю группу", - рассказал Борисов.
Сейчас, как добавил телеведущий, команда готовит эфир, посвящённый Евровидению.
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