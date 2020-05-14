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2020-05-14T23:25
https://ria.ru/20200514/1571464838.html
Борисов опроверг данные о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571465020_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0349237607ec47cb8dd9046d1523ba21.jpg
РИА Новости

Борисов опроверг данные о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин

23:10 14.05.2020 (обновлено: 23:25 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Борисов
Телеведущий Дмитрий Борисов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Дмитрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Борисов в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за гостя с коронавирусом.
Ранее телеграм-канал "Медиавойны" сообщил, что программа "Пусть говорят" якобы закрылась на карантин. Ее ведущего Дмитрия Борисова, всю съемочную группу и гостей в студии отправили на самоизоляцию. Причина якобы в госте с коронавирусом, участвовавшем в съемках по теме развода Лолиты.
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"Нет... Мы продолжаем работать, все в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем. Конечно, если есть у кого-то из коллег и сотрудников какое-то подозрение на контакт с людьми, у которых подтверждён коронавирус, и под подозрением даже, мы, конечно, отправляем на карантин, чтобы обезопасить всю группу", - рассказал Борисов.
Сейчас, как добавил телеведущий, команда готовит эфир, посвящённый Евровидению.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесПусть говорятДмитрий БорисовОбщество
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