Грызлов предложил ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Необходимо ужесточить контроль над режимом прекращения огня в Донбассе, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"На встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной. Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ", - заявил он в комментарии по итогам заседания контактной группы.
Как отметил Грызлов, режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, и она "отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня".
"Среди предложенных мер – отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи от населенных пунктов, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня", - добавил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.