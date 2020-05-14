Грызлов предложил ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе

Как отметил Грызлов, режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, и она "отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня".

"Среди предложенных мер – отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи от населенных пунктов, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня", - добавил он.