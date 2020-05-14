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2020-05-14T23:02
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Грызлов предложил ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе
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РИА Новости

Грызлов предложил ужесточить контроль за прекращением огня в Донбассе

23:02 14.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Необходимо ужесточить контроль над режимом прекращения огня в Донбассе, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"На встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной. Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ", - заявил он в комментарии по итогам заседания контактной группы.
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Как отметил Грызлов, режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, и она "отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня".
"Среди предложенных мер – отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи от населенных пунктов, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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