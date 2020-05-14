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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T23:22
https://ria.ru/20200514/1571464624.html
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:23:3074:1752_1036x0_80_0_0_7cb28358d940deb0076ffb305b426e25.jpg
РИА Новости

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

22:59 14.05.2020 (обновлено: 23:22 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Ведомство совместно с представителями торговых сетей подготовило методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Они были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию, рассказал замминистра.
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"В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", — пояснил Евтухов.
По его словам, сотрудник не может и не должен надевать маску на покупателя силой.
"В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов", — заключил он.
Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.
По последним данным, в России число инфицированных достигло 252 тысяч, свыше 53 тысяч пациентов излечились, более 2000 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховОбщество
Популярные комментарии
А может магазины сначала начнут выдавать маски? Один фиг, наценки бешенные, прибыль зашкаливает, на 30 рублей не разорятся!
14 мая, 23:22
Artur Tsarev
63000213
Ау,трепачи ,визжащие на тему "а чо вам сложно"...Постановления Правительства игнорируем совсем?(если точнее-ПП 417от 02.04.2020) сотрудники органов исполнительной власти,органов местного самоуправления...ОБЯЗАНЫ (этим самым постановлением) обеспечить вас средствами индивидуальной защиты.
15 мая, 00:33
tteren25
6402006
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