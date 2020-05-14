Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов . Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщил РИА Новости замглавы

Ведомство совместно с представителями торговых сетей подготовило методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Они были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию, рассказал замминистра.

"В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", — пояснил Евтухов.

По его словам, сотрудник не может и не должен надевать маску на покупателя силой.

"В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов", — заключил он.

Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.

По последним данным, в России число инфицированных достигло 252 тысяч, свыше 53 тысяч пациентов излечились, более 2000 скончались.