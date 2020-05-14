В Sanofi опровергли заявление о приоритете США на вакцину от коронавируса

Ранее глава Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание. В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным.
В интервью газете Figaro Вайнберг заявил, что слова его коллеги были неверно истолкованы. По его словам, приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.
"Наша однозначная цель – скорейшее производство вакцины на всех наших предприятиях. Компания готова снабжать все страны одновременно. Абсурдно говорить о предпочтении, которое Sanofi оказывает США", - сказал топ-менеджер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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