В Самарской области медики получили надбавки за работу с коронавирусом

САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Медики в Медики в Самарской области получили доплаты за работу с зараженными коронавирусом , сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

"Надбавки к заработной плате, которые были установлены решениями президента России Владимира Путина, получили медики Самарской области, работающие на передовой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Средства на счета сотрудников лечебных организаций поступили уже 13 мая, раньше обозначенного главой государства срока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выплаты осуществлены согласно спискам, которые были составлены главными врачами медучреждений. Отмечается, что деньги были перечислены врачам, медсестрам, санитаркам, а также работникам лабораторий и станций скорой помощи. Предоставить расширенные и выверенные списки получателей руководителям медучреждений поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

"Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают", - цитирует Азарова пресс-служба.

По словам главврача Тольяттинской городской больницы №5 Николая Ренца, сотрудники медучреждения получили "достойную компенсацию за тяжелый труд". "Настрой у людей такой хороший: они работали, вкалывали, старались – и достойная оценка, и в расчетках цифры достойные. Поэтому у людей, несмотря на тяжелый изматывающий труд, приятное, позитивное чувство", - приводит слова Ренца пресс-служба.

Глава региона поручил главврачам медучреждений еще раз "буквально пофамильно проверить каждого", чтобы все получили положенные им выплаты. "Важно, чтобы никто не остался вне зоны этих выплат из тех людей, которые находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Азаров.