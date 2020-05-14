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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T22:52
https://ria.ru/20200514/1571464509.html
В Липецкой области 24 пациента выздоровели от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344232_0:0:3352:1886_1036x0_80_0_0_bb4df635559727f43c9b45ea9419335b.jpg
РИА Новости

В Липецкой области 24 пациента выздоровели от коронавируса

22:52 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Более 250 пациентов выздоровели после коронавируса в Липецкой области, из них 24 за последние сутки, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области ещё 24 человека вылечились от коронавируса. Всего на территории региона зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции, 258 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Трое пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли.
На данный момент в больницах находятся: 198 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 375 человек с подозрением на выделение вируса.
Наблюдаются на дому 577 пациентов с легкой формой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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