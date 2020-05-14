В Липецкой области 24 пациента выздоровели от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Более 250 пациентов выздоровели после коронавируса в Липецкой области, из них 24 за последние сутки, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области ещё 24 человека вылечились от коронавируса. Всего на территории региона зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции, 258 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Трое пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли.
На данный момент в больницах находятся: 198 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 375 человек с подозрением на выделение вируса.
Наблюдаются на дому 577 пациентов с легкой формой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.