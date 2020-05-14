В Липецкой области 24 пациента выздоровели от коронавируса

"В Липецкой области ещё 24 человека вылечились от коронавируса. Всего на территории региона зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции, 258 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

На данный момент в больницах находятся: 198 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 375 человек с подозрением на выделение вируса.