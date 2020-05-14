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2020-05-14T22:49
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Венесуэла обвинила США в преследовании танкеров с нефтью
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РИА Новости

Венесуэла обвинила США в преследовании танкеров с нефтью

22:49 14.05.2020
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© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая – РИА Новости. США преследуют корабли, везущие топливо в Венесуэлу, это нарушение международных норм, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
"Больше доказательств для мира, которые мы отправим в Международный уголовный суд: на фоне пандемии Вашингтон преследует корабли, которые транспортируют нашу нефть и везут топливо. Это грубое нарушение международных законов и фундаментальных прав венесуэльцев", - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США рассматривают вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшему нефть в Венесуэлу. Агентство также передало, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ "тонны золота".
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Хорхе АрреасаВенесуэлаСШАВ мире
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