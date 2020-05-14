Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня

"Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - заявил он в комментарии по итогам встречи контактной группы.