Иерарх УПЦ: храмы ничем не хуже ресторанов и кафе, карантин один на всех

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Украинской православной церкви выразили недоумение жесткими карантинными мерами властей Украины в отношении храмов разных конфессий и отсутствием их в отношении общественных заведений из сферы услуг, отметив, что подобная политика "вызывает противодействие" со стороны верующих.
"У меня, как человека, имеющего высшее медицинское образование и ученую степень в этой области, возникает очень много недоумений и вопросов. Так, например, почему в храмы нельзя заходить больше двух человек (или одного, если помещение небольшое), а в парикмахерской или в салоне красоты сидят более двух человек?" - говорится в заявлении митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко), поступившем в четверг в РИА Новости.
Представитель УПЦ также выразил недоумение, почему общинам церквей не разрешают совершать богослужение на улице, даже если прихожане будут находиться в масках, а на летних площадках ресторанов и кафе при этом людям позволяется располагаться и общаться друг с другом без всяких средств защиты.
"Неужели те люди, которые посещают рестораны, чем-то физически отличаются от тех, кто ходит в храм? Или, может быть, ресторан является большей необходимостью для людей, чем богослужение? Если можно молиться дома, то неужели дома нельзя и поесть? С точки зрения медицинской науки, такая дискриминация является абсурдной и совершенно непонятной. Если есть опасность заразиться в храме, то почему такая опасность отсутствует в ресторане? Или вирус предпочитает жить только в намоленных местах?" - задается вопросом архиерей.
Он признал, что "такая несправедливость, естественно, вызывает противодействие тем нормам закона, которые предлагают выполнять". Кроме того, это настраивает людей "против власти, что угрожает национальной безопасности". В связи с этим митрополит Лука призвал Всеукраинский совет Церквей выступить инициатором обсуждения подобной ситуации.
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"Читая постановления по поводу коронавируса, складывается впечатление, что они рассчитаны на людей, которые не умеют думать. Думающим же людям необходим круглый стол, в котором могли бы принять участие священнослужители, ученые-медики, народные депутаты, представители власти и силовых структур", - заключил иерарх.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
С понедельника власти ослабили ограничительные меры, позволив работать магазинам и летним площадкам ресторанов и кафе, кроме того, был снят запрет на посещение парков. Ранее кабмин Украины разрешил работу продуктовых рынков во время карантина. Перед этим в нескольких городах страны прошли акции протеста из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Перевозчики и предприниматели требовали ослабления карантина из-за невозможности работы их предприятий в таких условиях.