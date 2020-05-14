Иерарх УПЦ: храмы ничем не хуже ресторанов и кафе, карантин один на всех

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Украинской православной церкви выразили недоумение жесткими карантинными мерами властей Украины в отношении храмов разных конфессий и отсутствием их в отношении общественных заведений из сферы услуг, отметив, что подобная политика "вызывает противодействие" со стороны верующих.

"У меня, как человека, имеющего высшее медицинское образование и ученую степень в этой области, возникает очень много недоумений и вопросов. Так, например, почему в храмы нельзя заходить больше двух человек (или одного, если помещение небольшое), а в парикмахерской или в салоне красоты сидят более двух человек?" - говорится в заявлении митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко), поступившем в четверг в РИА Новости.

Представитель УПЦ также выразил недоумение, почему общинам церквей не разрешают совершать богослужение на улице, даже если прихожане будут находиться в масках, а на летних площадках ресторанов и кафе при этом людям позволяется располагаться и общаться друг с другом без всяких средств защиты.

"Неужели те люди, которые посещают рестораны, чем-то физически отличаются от тех, кто ходит в храм? Или, может быть, ресторан является большей необходимостью для людей, чем богослужение? Если можно молиться дома, то неужели дома нельзя и поесть? С точки зрения медицинской науки, такая дискриминация является абсурдной и совершенно непонятной. Если есть опасность заразиться в храме, то почему такая опасность отсутствует в ресторане? Или вирус предпочитает жить только в намоленных местах?" - задается вопросом архиерей.

Он признал, что "такая несправедливость, естественно, вызывает противодействие тем нормам закона, которые предлагают выполнять". Кроме того, это настраивает людей "против власти, что угрожает национальной безопасности". В связи с этим митрополит Лука призвал Всеукраинский совет Церквей выступить инициатором обсуждения подобной ситуации.

"Читая постановления по поводу коронавируса, складывается впечатление, что они рассчитаны на людей, которые не умеют думать. Думающим же людям необходим круглый стол, в котором могли бы принять участие священнослужители, ученые-медики, народные депутаты, представители власти и силовых структур", - заключил иерарх.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.