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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:11
https://ria.ru/20200514/1571464213.html
В 17 штатах США зафиксировали случаи воспалительного синдрома у детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

В 17 штатах США зафиксировали случаи воспалительного синдрома у детей

22:40 14.05.2020 (обновлено: 00:11 15.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonМедсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая — РИА Новости. Случаи возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно, связанного с COVID-19, наблюдаются в 17 штатах США, написал в Twitter губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Как заявил ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, только в городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
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"Как и штат Нью-Йорк, еще 16 других штатов, а также шесть европейских государств сообщили о случаях заболевания детей болезнью, предположительно, связанной с COVID", — отметил Куомо.
Согласно данным, которые он приводил ранее на этой неделе, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют пять процентов, от года до четырех лет — 18процентов, от пяти до девяти лет — 29 процентов, от десяти до 14 лет — 28 процентов, от 15 до 19 лет — 16 процентов, от 20 до 21 года — четыре процента.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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