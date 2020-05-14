В 17 штатах США зафиксировали случаи воспалительного синдрома у детей

Согласно данным, которые он приводил ранее на этой неделе, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют пять процентов, от года до четырех лет — 18процентов, от пяти до девяти лет — 29 процентов, от десяти до 14 лет — 28 процентов, от 15 до 19 лет — 16 процентов, от 20 до 21 года — четыре процента.