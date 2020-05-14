Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-14T22:45
https://ria.ru/20200514/1571464017.html
Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156093/74/1560937401_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_2ebe39d91486a3c01e17a58c8c895b15.jpg
РИА Новости

Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом

22:26 14.05.2020 (обновлено: 22:45 14.05.2020)
1888
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Троице-Сергиева лавра
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры скончался в четверг в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Это уже пятая подтвержденная смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19.
"14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Ранее от той же причины скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1234500
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияСвято-Троицкая Сергиева лавраНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
В Париже выявили вспышку связанного с COVID-19 синдрома Кавасаки у детей
Медицинский работник
Умер скульптор Роман Шустров, создавший "Петербургского ангела"
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
В 17 штатах США зафиксировали случаи воспалительного синдрома у детей
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Иерарх УПЦ: храмы ничем не хуже ресторанов и кафе, карантин один на всех
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Европе предрекли новую волну коронавируса
Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро Киевская в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Самолет
Турция объяснила отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью
Борис Грызлов
Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
Телеведущий Дмитрий Борисов
Борисов опроверг данные о закрытии программы "Пусть говорят" на карантин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Новосибирской выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
Лента новостейМолния