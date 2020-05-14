Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры скончался в четверг в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Это уже пятая подтвержденная смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19.
"14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Ранее от той же причины скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
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