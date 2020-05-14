В Париже выявили вспышку связанного с COVID-19 синдрома Кавасаки у детей

По данным французских исследователей, с 27 апреля по 7 мая в педиатрический департамент университетской больницы в Париже поступили 17 детей с диагнозом болезни Кавасаки. В то же время в 2018-2019 годах не было зарегистрировано ни одного двухнедельного периода с более чем одним больным ребенком.