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2020-05-14T22:22
https://ria.ru/20200514/1571463800.html
В Париже выявили вспышку связанного с COVID-19 синдрома Кавасаки у детей
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РИА Новости

В Париже выявили вспышку связанного с COVID-19 синдрома Кавасаки у детей

22:20 14.05.2020 (обновлено: 22:22 14.05.2020)
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вспышка синдрома Кавасаки, которая может быть связана с пандемией коронавируса, выявлена среди детей в Париже, говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.
В штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома скончались трое детей, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии.
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По данным французских исследователей, с 27 апреля по 7 мая в педиатрический департамент университетской больницы в Париже поступили 17 детей с диагнозом болезни Кавасаки. В то же время в 2018-2019 годах не было зарегистрировано ни одного двухнедельного периода с более чем одним больным ребенком.
Медианный возраст пациентов, ставших объектом исследования, составляет 7,5 лет (от 3,7 до 16,6 года), почти 60% из них имеют хотя бы одного родителя африканского происхождения. У 14 родителей заболевших детей (82%) наблюдались симптомы COVID-19.
"Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами", - говорится в заключении.
Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Она отметила, что пока это редкое явление, которое зафиксировано только в одной или двух странах, другие страны пока не сообщали об этом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияПарижВ мире
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